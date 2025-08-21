Дорожную разметку на улице Ленина в Хабаровске нанесут до конца августа

В мэрии также поделились планами на будущее. Так, уже в сентябре городские службы должны приступить к ремонту трамвайных переездов в Хабаровске. При этом собираются применять инновационный подход — рабочие будут использовать специальные комплекты железобетонных плит с системой крепления к трамвайным путям. Это сделает переезды более долговечными. Работать специалисты будут в ночное время.