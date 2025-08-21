Дорожную разметку на улице Ленина в Хабаровске нанесут до конца августа

Сотрудники подрядной организации приступили к нанесению дорожной разметки на проезжей части ранее отремонтированной улицы Ленина в Хабаровске — общий объём работ составляет 900 квадратных метров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», полностью завершить процесс специалисты должны до конца августа.
По информации пресс-службы администрации краевой столицы, для нанесения продольной разметки используется современное термопластиковое покрытие, а зебры пешеходных переходов рабочие оформляют с помощью пластика холодного формирования. Эти материалы обладают большой стойкостью, а значит и увеличенным сроком службы в сравнении с краской.
В мэрии также поделились планами на будущее. Так, уже в сентябре городские службы должны приступить к ремонту трамвайных переездов в Хабаровске. При этом собираются применять инновационный подход — рабочие будут использовать специальные комплекты железобетонных плит с системой крепления к трамвайным путям. Это сделает переезды более долговечными. Работать специалисты будут в ночное время.
Отметим, что в настоящее время в Хабаровске продолжается ремонт автомобильных дорог. Сегодня бригады рабочих трудятся на улице Ленинградской, Воронежской, Шелеста и Краснореченской (на участке от улицы Суворова до Владивостокского шоссе идёт фрезерование проезжей части, а от улицы Юности в сторону центра города — асфальтирование).