Голубой — для новеньких, зеленый — для б/у: эксперты выявили цветовые предпочтения автолюбителей Красноярского края

Согласно исследованию платформы Авито Авто, жители Красноярского края демонстрируют нетривиальные предпочтения в выборе цвета автомобилей.
Несмотря на доминирование монохромных оттенков на рынке, наибольший интерес пользователей вызывают машины ярких цветов.
Ключевые тенденции автомобильного рынка 2025 года:
На первичном рынке лидером спроса стали голубые автомобили;
На вторичном рынке наибольший интерес вызывают зеленые авто (на 44% популярнее синих);
Традиционные белые, черные и серые машины составляют 73−85% предложения, но показывают меньшую привлекательность для покупателей.
Исследование выявило парадокс: хотя монохромные цвета (белый, черный, серый, серебристый) составляют абсолютное большинство на рынке — до 85% новых и 73% подержанных автомобилей — они вызывают значительно меньший интерес у потенциальных покупателей.
Наибольший дефицит внимания наблюдается к коричневым автомобилям, которые на 50% менее популярны, чем цветовые лидеры рынка. Эксперты связывают это с изменением потребительских предпочтений и желанием автолюбителей выделяться на фоне преобладающих на дорогах монохромных машин.
Данное исследование отражает общероссийскую тенденцию роста спроса на цветные автомобили, особенно заметную в регионах с преобладанием серого городского ландшафта в зимний период.