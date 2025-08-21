Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голубой — для новеньких, зеленый — для б/у: эксперты выявили цветовые предпочтения автолюбителей Красноярского края

Согласно исследованию платформы Авито Авто, жители Красноярского края демонстрируют нетривиальные предпочтения в выборе цвета автомобилей.

Согласно исследованию платформы Авито Авто, жители Красноярского края демонстрируют нетривиальные предпочтения в выборе цвета автомобилей.

Несмотря на доминирование монохромных оттенков на рынке, наибольший интерес пользователей вызывают машины ярких цветов.

Ключевые тенденции автомобильного рынка 2025 года:

На первичном рынке лидером спроса стали голубые автомобили;

На вторичном рынке наибольший интерес вызывают зеленые авто (на 44% популярнее синих);

Традиционные белые, черные и серые машины составляют 73−85% предложения, но показывают меньшую привлекательность для покупателей.

Исследование выявило парадокс: хотя монохромные цвета (белый, черный, серый, серебристый) составляют абсолютное большинство на рынке — до 85% новых и 73% подержанных автомобилей — они вызывают значительно меньший интерес у потенциальных покупателей.

Наибольший дефицит внимания наблюдается к коричневым автомобилям, которые на 50% менее популярны, чем цветовые лидеры рынка. Эксперты связывают это с изменением потребительских предпочтений и желанием автолюбителей выделяться на фоне преобладающих на дорогах монохромных машин.

Данное исследование отражает общероссийскую тенденцию роста спроса на цветные автомобили, особенно заметную в регионах с преобладанием серого городского ландшафта в зимний период.