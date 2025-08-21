10 неубиваемых вещей из СССР, которые по наследству перейдут ещё вашим внукам

Детские игрушки, кажется, одна из самых хрупких вещей на глобальном рынке. С ними что только не делают: бросают, сильно сдавливают, отрывают части, кладут под каток, — зависит лишь от возможностей и воображения вашего чада. Но детские игрушки в СССР — отдельная история. Рабочей неваляшкой никого не удивить, там механизм предельно прост. Но есть, например, заводные курицы-несушки, которые работают уже почти сто лет, с 1935 года, даже без ключа, и выглядят как новые. Есть заводные медведи, которых не смогли лишить шкуры даже самые активные дети. Всё дело в технике: простые, но долговечные пружинные механизмы из металла и добротная отделка корпуса.