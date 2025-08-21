Врач Ненашева: симптоматическое лечение астмы грозит опасными последствиями

Полное излечение от бронхиальной астмы невозможно, поэтому цель терапии — достичь контроля над заболеванием. Это означает, что симптомы должны быть минимальными или отсутствовать вовсе. Если они и возникают, то должны быть легкими, только дневными и не требовать более двух ингаляций препарата для купирования в неделю. Если симптомы появляются чаще двух раз в неделю или возникают при незначительной нагрузке, например, при подъеме на два пролета лестницы, это говорит о частичном контроле. Если приступы возникают более 2 раз в неделю, в ночные часы и при физической нагрузке, то значит, вы вообще не контролируете свое заболевание.