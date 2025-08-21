21 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на четверг в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же за минувшую ночь по стране было уничтожено 49 украинских дронов. Из них семь сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Республикой Крым, по три — над Брянской и Калужской областями, по два дрона сбили над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.
