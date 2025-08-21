Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 БПЛА сбили над Ростовской областью

В четырех районах Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же за минувшую ночь по стране было уничтожено 49 украинских дронов. Из них семь сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Республикой Крым, по три — над Брянской и Калужской областями, по два дрона сбили над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Курской и Тульской областями.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В трех городах и четырех районах Ростовской области сбили БПЛА.

Из-за атаки беспилотников в Новошахтинске произошел пожар (подробнее).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше