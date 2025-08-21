Чат-бот для вопросов и предложений по работе школ открылся в Минске

Комитет по образованию Мингорисполкома организовал работу чат-бота «Готовимся к новому учебному году!» В нем можно задать вопрос как по новому учебному году, так и в целом по тематике образования в белорусской столице. В частности — озвучить предложения по работе школ.
Функционал чат-бота позволяет поинтересоваться, в частности, подготовкой учреждений к 2025/2026 учебному году и порядком приема детей в 1-й и последующий классы. «Иные актуальные темы образования столицы» — также в рамках заявленной тематики. В частности, сказано:
«Чат-бот принимает также предложения по совершенствованию работы учреждений образования».
В Комитете по образованию отметили, что ответы на актуальные вопросы опубликуют в Telegram-канале «УЧИТЕЛЯ столицы». Для этого действует рубрика #вопрос_ответ.
