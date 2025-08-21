Въезд к пляжу Малый Аякс во Владивостоке временно ограничат

Во Владивостоке временно ограничат доступ автотранспорта к пляжу Малый Аякс. С 28 августа въезд автомобилей на территорию бухты будет закрыт в связи с проведением плановых санитарных мероприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
«Возобновить проезд для автомобилей планируется ориентировочно 8 сентября», — уточнили в управлении городской среды.
Горожанам и туристам рекомендуют заранее учитывать данную информацию при планировании поездок. Власти просят проявить понимание к временным неудобствам.