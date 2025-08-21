Кишечная палочка и плесень: в Беларуси запретили продавать опасную приправу

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Госстандарт Беларуси внес в реестр опасной продукции приправу хмели-сунели под торговой маркой «Приправыч» и запретил ее продавать в республике.
Изготовлением этой приправы занимается российская компания «Проксима» из Новосибирска, а поставкой продукции в Беларусь — OOO «ЮМАБЕЛ», зарегистрированное в Минской области.
Запрет на реализацию приправы связан с тем, она не соответствует требованиям по показателям безопасности. В приправе в 3,4 раза превышено содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Кроме того, в специи обнаружена плесень, ее количество в продукции превышено в 21 раз.
Также в приправе найдены бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии. В Госстандарте отметили, что их содержание в продукции недопустимо.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси и популярный российский шоколад пористый с коньяком «Победа вкуса», так как десерт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Нарушения были найдены еще в одном виде шоколада — российском молочном «Левушка детям», его также запрещено ввозить и продавать в республике.