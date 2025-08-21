Сын самого кровавого маньяка СССР Чикатило убит во время боёв в рядах ВСУ

Юрий Чикатило пошёл в ВСУ в самом начале СВО. После своего последнего срока в России он переехал в Харьков и взял девичью фамилию своей жены, став Мирошниченко. На фронт он уехал из-за проблем с законом — на Украине его разыскивали приставы и МВД из-за больших долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам. Его отец Андрей Чикатило совершил 53 убийства и был казнён 14 февраля 1994 года.