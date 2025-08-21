Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров со Шмыгалем

Украинские военные попали под удар ВС РФ, когда командование встречалось с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Сообщается, что российские силы нанесли огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы ВСУ на Липцовском участке. В это время командование 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины находилось в Харькове на встрече с главой минобороны.
Ранее сообщалось о ракетном ударе по военному аэродрому Мукачево ВСУ в Закарпатье.
Отмечалось также, что о масштабных потерях среди бойцов заявили семьи военнослужащих 158-й бригады ВСУ.