Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров со Шмыгалем

ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы ВСУ, когда командиры были на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные попали под удар ВС РФ, когда командование встречалось с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Сообщается, что российские силы нанесли огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы ВСУ на Липцовском участке. В это время командование 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины находилось в Харькове на встрече с главой минобороны.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по военному аэродрому Мукачево ВСУ в Закарпатье.

Отмечалось также, что о масштабных потерях среди бойцов заявили семьи военнослужащих 158-й бригады ВСУ.