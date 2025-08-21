Новосибирцу запретили ездить на авто из-за неуплаты кредитов и штрафов

Общая сумма долга чуть больше 80 тысяч рублей.
Новосибирский областной Барабинский районный суд рассмотрел иск, поданный судебным приставом-исполнителем, и вынес решение о временном лишении местного жителя, названного Леонидом (имя изменено), права управления автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе «Судов общей юрисдикции Новосибирской области».
Как следует из материалов дела, в отношении Леонида были открыты исполнительные производства в связи с неоплаченными в срок долгами по кредитным соглашениям и штрафами за административные проступки. Общая сумма задолженности составила 80151 рубль 18 копеек.
Судебный орган полностью поддержал требования истца. Восстановление водительских прав для Леонида станет возможным лишь после полного погашения имеющейся задолженности.