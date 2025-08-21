Мошенники атакуют детей в онлайн-играх: видеозвонки от имени «администраторов» стали новым оружием преступников

Затем мошенники просят включить демонстрацию экрана. Ребенок уверен, что просто показывает настройки, а на самом деле раскрывает входящие СМС с кодами подтверждения. После получения кода преступники получают полный доступ к аккаунтам жертвы в соцсетях или мессенджерах. Последствия могут быть тяжелыми: рассылка мошеннических сообщений от имени владельца аккаунта, а иногда и финансовые потери семьи.