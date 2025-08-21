Ричмонд
Мошенники атакуют детей в онлайн-играх: видеозвонки от имени «администраторов» стали новым оружием преступников

Депутат Немкин рассказал о новой схеме мошенничества с детьми в онлайн-играх.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники начали атаковать детей в онлайн-играх, используя мошеннические схемы и притворяясь администраторами игр. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он пояснил, что мошеннические схемы, направленные на детей, строятся на доверии и любопытстве. Злоумышленники притворяются администраторами популярных онлайн-игр и приглашают детей на видеозвонки, обещая игровые вещи и бонусы. На звонок соглашаются многие.

Затем мошенники просят включить демонстрацию экрана. Ребенок уверен, что просто показывает настройки, а на самом деле раскрывает входящие СМС с кодами подтверждения. После получения кода преступники получают полный доступ к аккаунтам жертвы в соцсетях или мессенджерах. Последствия могут быть тяжелыми: рассылка мошеннических сообщений от имени владельца аккаунта, а иногда и финансовые потери семьи.

Немкин подчеркнул, что для защиты детей важна профилактика. Родители должны объяснять простыми словами, что настоящая администрация игр никогда не общается через звонки и не просит показывать экран.

Накануне в МВД проинформировали о новой схеме мошенников, вынуждающей граждан звонить первыми.