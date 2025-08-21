СМИ: Сын маньяка Чикатило погиб на СВО, воюя за Украину

Сын советского маньяка Андрея Чикатило Юрий погиб в зоне проведения спецоперации, воюя за Вооруженные силы Украины. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, Чикатило-младшего ликвидировали во время боя в Харьковской области. Украинская сторона планирует посмертно наградить его орденом Мужества.
Сын серийного убийцы Андрея Чикатило с начала СВО воевал на стороне Украины, а восемь месяцев назад пропал без вести, находясь в составе артиллерийского подразделения ВСУ. В районе 20 километров от Харькова его группа попала под массированный артобстрел российских войск.
Сначала Юрия Чикатило внесли в списки пропавших, однако теперь официально признали погибшим и посмертно представили к ордену «За мужество» II степени.
56-летний Чикатило после отбытия последнего срока в России переехал на Украину, сменил фамилию на Мирошниченко (девичью фамилию жены) и вступил в ВСУ в начале спецоперации. Чикатило-младший служил в артиллерийском подразделении. Тогда СМИ сообщали о наличии у него судимостей за рэкет, разбой и покушение на убийство.