СМИ: Сын маньяка Чикатило погиб на СВО, воюя за Украину

56-летний Чикатило после отбытия последнего срока в России переехал на Украину, сменил фамилию на Мирошниченко (девичью фамилию жены) и вступил в ВСУ в начале спецоперации. Чикатило-младший служил в артиллерийском подразделении. Тогда СМИ сообщали о наличии у него судимостей за рэкет, разбой и покушение на убийство.