Омский ГАУ участвует в программе повышения квалификации для учителей агроклассов

Омский государственный аграрный университет (ГАУ) совместно с Тимирязевской академией и Министерством сельского хозяйства РФ реализует программу повышения квалификации «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических дисциплин».
Учителя со всей страны изучают передовые технологии в сельском хозяйстве, чтобы эффективно работать в агроклассах и готовить будущих специалистов для агропромышленного комплекса. Обучение продлится до 7 ноября 2025 года и будет включать теоретические и практические занятия на базе ведущих аграрных учреждений.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для АПК», направленного на обеспечение технологического лидерства и продовольственной безопасности России. Омский ГАУ участвует в проекте совместно с Тимирязевской академией и Министерством сельского хозяйства РФ.
Учителя химии, биологии, математики и физики углубленно изучают современные технологии в сельском хозяйстве, методики преподавания агропроизводства и актуальные подходы к ведению агротехнологических дисциплин. Это позволит им эффективно работать в действующих и новых агроклассах, готовя будущих специалистов для агропромышленного комплекса.
Программа рассчитана на период с 18 августа по 7 ноября 2025 года и включает как очные занятия, так и использование дистанционных образовательных технологий. Общий объем обучения составляет 144 академических часа. По итогам программы повышения квалификации пройдут более 4 тысяч учителей сельских школ. Это позволит создать квалифицированный кадровый резерв для развития отечественного агропрома и укрепления продовольственной безопасности страны.
К 2030 году планируется создать 18 тысяч агротехнологических классов. Уже в 2025 году в 63 регионах России будет работать около 600 таких классов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Технологическая поддержка агропромышленного комплекса», предусматривающего развитие селекции, генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов и подготовку профессиональных кадров для АПК.