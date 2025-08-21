Омский ГАУ участвует в программе повышения квалификации для учителей агроклассов

Программа рассчитана на период с 18 августа по 7 ноября 2025 года и включает как очные занятия, так и использование дистанционных образовательных технологий. Общий объем обучения составляет 144 академических часа. По итогам программы повышения квалификации пройдут более 4 тысяч учителей сельских школ. Это позволит создать квалифицированный кадровый резерв для развития отечественного агропрома и укрепления продовольственной безопасности страны.