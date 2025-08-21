Ричмонд
«У нас жизнь тяжелая и пенсии не самые большие»: Губерниев сравнил зарплаты в России и Сингапуре

Губерниев заявил, что у россиян тяжелая жизнь.

Уровень жизни в Сингапуре намного выше, чем в России. Об этом сообщил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил, что в России «и жизнь тяжелая, и пенсии небольшие».

«У нас в стране в целом жизнь тяжелая, как факт. У нас пенсии в стране не самые большие, как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт», — заявил Губерниев. Его слова приводит Sport24.ru. Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы экономика в собственной стране росла, а для этого нужно работать и вкладываться.

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что российские пловцы получают ежемесячную зарплату свыше ста тысяч рублей. По его словам, они в больше степени живут «не на зарплате», а на премиях с соревнований. Он отметил, что доход с них выше.