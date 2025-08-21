«У нас жизнь тяжелая и пенсии не самые большие»: Губерниев сравнил зарплаты в России и Сингапуре

«У нас в стране в целом жизнь тяжелая, как факт. У нас пенсии в стране не самые большие, как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт», — заявил Губерниев. Его слова приводит Sport24.ru. Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы экономика в собственной стране росла, а для этого нужно работать и вкладываться.