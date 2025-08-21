Ричмонд
Илон Маск предстанет перед судом: вот что случилось

Reuters: Илон Маск предстанет перед судом за организацию предвыборной лотереи.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск по решению федерального судьи должен предстать перед судом по иску избирателей, обвиняющих самого богатого человека в мире в том, что он обманом заставил их подписать петицию в поддержку Конституции США в обмен на шанс выиграть его ежедневную раздачу по 1 миллиону долларов. Об этом пишет издание Reuters.

Окружной судья США Роберт Питман в Остине, штат Техас, постановил, что утверждения Жаклин МакЭферти в её коллективном иске обоснованы. Она утверждала, что Маск и его политическая организация America PAC незаконно потребовали от неё личную информацию в рамках розыгрыша, проведённого в конце предвыборной кампании 2024 года.

Адвокаты Маска и America PAC не сразу ответили на запросы о комментарии. Отмечается, что миллиардер основал America PAC, чтобы поддержать успешную президентскую кампанию республиканца Дональда Трампа в 2024 году.

Макэфарти, житель Аризоны, заявил, что Маск и America PAC убедили избирателей в семи штатах, где идёт борьба за голоса, подписать его петицию, пообещав, что получатели 1 миллиона долларов будут выбраны случайным образом, как в лотерее, хотя у избирателей не было реальных шансов получить эти деньги.

Ранее KP.RU сообщил, что Илон Маск теперь хочет уйти в политику с головой. Он заявил о создании собственной партии, правда, некоторые СМИ назвали подобные заявления голословными. Маск же подчеркнул, что не отступит от намеченного пути.

