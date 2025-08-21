Илон Маск предстанет перед судом: вот что случилось

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск по решению федерального судьи должен предстать перед судом по иску избирателей, обвиняющих самого богатого человека в мире в том, что он обманом заставил их подписать петицию в поддержку Конституции США в обмен на шанс выиграть его ежедневную раздачу по 1 миллиону долларов. Об этом пишет издание Reuters.