МАГАТЭ приедет инспектировать Институт ядерных исследований в Соснах под Минском 21 августа

Плановая инспекция МАГАТЭ прибудет 21 августа в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Национальной академии наук в Соснах, что под Минском. Об этом сообщает Госатомнадзор республики.
Инспекция пройдет в соответствии с Соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, которое было заключено в 1995 году. В рамках визита представители МАГАТЭ проведут физическую инвентаризацию ядерного материала и проверят ведение отчетной документации.
Тем временем Комитет по образованию Минска открыл чат-бот для вопросов по учебному году.
А министр образования Андрей Иванец назвал будущее магистратуры и аспирантуры в Беларуси. Кроме того, глава Минобразования сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард, а еще уточнил, кто из студентов будет учиться не 36, а 50 часов в неделю уже с 2026 года.