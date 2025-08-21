Арбитражный суд расторг соглашение о строительстве мусорного полигона под Новосибирском

Речь шла о создании мусороперерабатывающего комплекса «Правобережный» в поселке Раздольном.
Новосибирский арбитражный суд поддержал иск регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики о прекращении концессионного договора по созданию мусороперерабатывающего предприятия «Правобережный», расположенного в поселке Раздольном.
Суд установил, что акционерное общество «Спецавтохозяйство», выступавшее концессионером, не выполнило условия договора, не предоставив проектную документацию комплекса к установленному сроку — 19 августа 2024 года.
Ранее, весной 2025 года, арбитражный суд уже применял к компании штрафные санкции за несоблюдение взятых на себя обязательств. Текущее решение суда предполагает полное прекращение действия договора между министерством и АО «САХ». Подчеркивается, что данное решение еще не является окончательным и может быть оспорено в вышестоящей инстанции.
Представители АО «Спецавтохозяйство» заявили, что результат судебного процесса не окажет влияния на текущую деятельность компании в качестве регионального оператора по работе с твердыми бытовыми отходами. Компания заявила, что продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по вывозу мусора в Новосибирской области.