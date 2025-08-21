Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

В Ростовской области в ближайшее время может ухудшиться погода. Синоптики прогнозируют продолжительные дожди, которые могут серьезно осложнить ситуацию на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона выпустила экстренные рекомендации для водителей и пешеходов.