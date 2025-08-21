Ричмонд
Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

В Госавтоинспекции Ростовской области дали советы водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ближайшее время может ухудшиться погода. Синоптики прогнозируют продолжительные дожди, которые могут серьезно осложнить ситуацию на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона выпустила экстренные рекомендации для водителей и пешеходов.

Главное правило в дождливую погоду снижение скорости. Мокрая дорога становится скользкой, и даже опытные водители могут столкнуться с эффектом аквапланирования. Специалисты советуют увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта как минимум вдвое. Это даст необходимое время для безопасного торможения.

Особую осторожность следует проявлять при проезде луж: избегайте резких маневров, торможения и ускорения. Пешеходам рекомендуется носить светлую одежду со световозвращающими элементами.

