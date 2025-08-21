Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

В Ростовской области в ближайшее время может ухудшиться погода. Синоптики прогнозируют продолжительные дожди, которые могут серьезно осложнить ситуацию на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона выпустила экстренные рекомендации для водителей и пешеходов.
Главное правило в дождливую погоду снижение скорости. Мокрая дорога становится скользкой, и даже опытные водители могут столкнуться с эффектом аквапланирования. Специалисты советуют увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта как минимум вдвое. Это даст необходимое время для безопасного торможения.
Особую осторожность следует проявлять при проезде луж: избегайте резких маневров, торможения и ускорения. Пешеходам рекомендуется носить светлую одежду со световозвращающими элементами.
