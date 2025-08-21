Ричмонд
Ростех: ОАК передала ВСК России очередную партию истребителей Су-35С

ВСК России получили новую партию истребителей Су-35С.

Источник: Комсомольская правда

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом рассказали в организации.

«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ», — заявили в госкорпорации.

Ранее ОАК передала в российскую армию новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли все заводские испытания, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

А в мае Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны очередную партию истребителей Су-35С, которые предварительно прошли полный цикл заводских испытаний. По словам генерального директора ОАК Вадима Бадеха, заводы корпорации успешно справляются с задачами по поставкам авиационной техники в рамках гособоронзаказа на этот год.

К слову, западная пресса назвала Су-35С самым смертоносным истребителем линейки Flanker.