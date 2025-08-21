Ростех: ОАК передала ВСК России очередную партию истребителей Су-35С

А в мае Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны очередную партию истребителей Су-35С, которые предварительно прошли полный цикл заводских испытаний. По словам генерального директора ОАК Вадима Бадеха, заводы корпорации успешно справляются с задачами по поставкам авиационной техники в рамках гособоронзаказа на этот год.