Красноярцев предупредили об отключении воды в западной части города

По имеющейся информации, отключение запланировано на достаточно длительный период: с 23 часов пятницы, 22 августа, и до 23 часов воскресенья, 24 августа. В этом сезоне коммунальщики практиковали сокращение сроков подобных работ до одних суток, но пока неизвестно, будет ли такая техническая возможность на этот раз.