Красноярцев предупредили об отключении воды в западной части города

В Красноярске на выходных пройдут плановые работы на ключевом водозаборе «Гремячий лог», что приведет к прекращению подачи холодной воды в западных районах города. Об этом сообщают gornovosti.ru.
По имеющейся информации, отключение запланировано на достаточно длительный период: с 23 часов пятницы, 22 августа, и до 23 часов воскресенья, 24 августа. В этом сезоне коммунальщики практиковали сокращение сроков подобных работ до одних суток, но пока неизвестно, будет ли такая техническая возможность на этот раз.
Под отключение попадают жители Октябрьского района, части Железнодорожного и Центрального районов, включая поселок СВЭМ и ряд улиц: Брянскую, 2-ю Брянскую, Промысловую и Караульную с домами от первого до тридцать седьмого. Также без водоснабжения останутся микрорайоны «Новалэнд» и «Живем», деревни Минино и Бугачево, а также поселок Шамони.
Для обеспечения жителей улицы Подзолкова и поселка Солонцы будет организована временная схема подачи воды, а в поселке Удачный создадут ее дополнительный запас.