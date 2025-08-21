Причал у Речного вокзала в Хабаровске снова принимает пассажиров

В Хабаровске с 22 августа посадка и высадка пассажиров речных маршрутов вновь будет осуществляться у Речного вокзала в Хабаровске, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».
Ранее рейсы временно отправлялись с других остановок из-за высокого уровня воды в Амуре. Теперь ситуация стабилизировалась.
Для пассажиров это означает возвращение к привычному маршруту движения: теплоходы дальнего и пригородного сообщения снова будут отправляться и принимать людей на главной причальной точке города.
При этом горожанам стоит учитывать, что доступ к набережной сейчас осложнён: часть территории закрыта на реконструкцию, а проходы к берегу и парковке ограничены. Добраться до причала можно, но путь местами напоминает полосу препятствий. При этом доступ к причалу остаётся открытым — организован специальный коридор для пассажиров.
Ремонтные работы на участке длиной более 800 метров — от Речного вокзала до водоканала — займут около двух лет. В дальнейшем здесь появятся новая парковка, зона отдыха, площадка для выступлений и дорожки для прогулок и спорта.
Для уточнения информации о расписании и маршрутах пассажиры могут обратиться к диспетчеру ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8−924−310−61−39.