Смотрителям Государственного Эрмитажа выдали новую форму

Сотрудники залов Государственного Эрмитажа переоделись ради удобства гостей, информирует пресс-служба музея.

Источник: пресс-служба Государственного Эрмитажа

Смотрительские жилетки выполнены в светлых серых оттенках с золотистым фирменным знаком Эрмитажа. Выбор цвета обусловлен стремлением создать образ сотрудников, воспринимаемый посетителями как символ надежности и компетентности. Одновременно новый дизайн призван сделать работников менее заметными среди множества экспонатов, сохраняя при этом возможность быстрого распознавания сотрудниками музея в случае обращения посетителей за консультацией.

При разработке новой формы были учтены мнения самих смотрителей, а традиционный элемент гардероба — зелёный шарфик — останется неизменным элементом образа, отметили представители музея. Таким образом, классическое сочетание костюма и зеленого аксессуара сохранится, подчёркивая уникальный стиль сотрудников.