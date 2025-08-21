Смотрителям Государственного Эрмитажа выдали новую форму

Смотрительские жилетки выполнены в светлых серых оттенках с золотистым фирменным знаком Эрмитажа. Выбор цвета обусловлен стремлением создать образ сотрудников, воспринимаемый посетителями как символ надежности и компетентности. Одновременно новый дизайн призван сделать работников менее заметными среди множества экспонатов, сохраняя при этом возможность быстрого распознавания сотрудниками музея в случае обращения посетителей за консультацией.