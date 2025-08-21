Сильные дожди прошли в Челябинской области: местами выпало до 19 мм

Об этом сообщается в обзоре погоды за последние 24 часа, начиная с 8:00 20 августа.
«В большинстве районов прошли дожди — где-то небольшие, локально — сильные (от 0,3 до 19 мм), в отдельных районах — с грозами. Минувшей ночью местами наблюдались туманы. Температура воздуха днем в среду была плюс 15−22, в ночь на четверг плюс 7−13», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Напомним, 1 мм осадков — это литр воды на квадратный метр.
Днем в четверг местами еще прошумят кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. После обеда столбики термометров покажут плюс 17−22, на юге — до 25 градусов.
По предварительным расчетам синоптиков, в пятницу при переменной облачности без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 22 августа ночью плюс 9−14, в низинах — до 5 градусов, днем — 21−26. В субботу удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 23 августа ночью плюс 9−14, днем — 23−28, а на севере — до 20 градусов.