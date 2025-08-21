Сильные дожди прошли в Челябинской области: местами выпало до 19 мм

По предварительным расчетам синоптиков, в пятницу при переменной облачности без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 22 августа ночью плюс 9−14, в низинах — до 5 градусов, днем — 21−26. В субботу удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха 23 августа ночью плюс 9−14, днем — 23−28, а на севере — до 20 градусов.