Минлесхоз Беларуси вводит запреты в лесах из-за риска пожаров

Ранее запреты были введены в пяти районах Брестской области (Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский и Малоритский). Потом к ним добавились четыре района Гомельской области — Ветковский, Гомельский, Добрушский и Лельчицкий. Теперь запрещено ходить в леса еще и в Брагинском, Лоевском и Хойникском районах Гомельщины.