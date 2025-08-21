Минлесхоз Беларуси вводит запреты в лесах из-за риска пожаров

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Запреты на посещение лесов введены в нескольких районах четырех областей Беларуси, следует из данных интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.
Ранее запреты были введены в пяти районах Брестской области (Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский и Малоритский). Потом к ним добавились четыре района Гомельской области — Ветковский, Гомельский, Добрушский и Лельчицкий. Теперь запрещено ходить в леса еще и в Брагинском, Лоевском и Хойникском районах Гомельщины.
Также четвертый класс пожарной опасности зафиксирован в Мстиславском районе Могилевской области и Гродненском районе, там теперь тоже действуют строгие запреты.
В остальных районах Брестской, Гомельской и Могилевской областей введены ограничения на посещение лесов также из-за риска лесных пожаров.
В Минской области также действуют ограничения кроме Мядельского района, который считается полностью открытым. В Гродненской области тоже есть «зеленые» районы, это Островецкий, Ошмянский и Сморгонский, в остальных регионах области — ограничения.
В Витебской области в восьми районах введены ограничения (Бешенковичский, Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Оршанский, Сенненский, Толочинский, Чашникский), остальные окрашены на карте лесного ведомства зеленым цветом и полностью открыты.
За нарушение ограничений и запретов на посещение леса нарушителей ждет штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если же по вине нарушителя случится серьезный пожар, размер штрафа может вырасти до 30 базовых (1260 рублей).