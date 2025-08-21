Ричмонд
CNN: Путин якобы передал замглавы ЦРУ орден Мужества, а не орден Ленина

CNN опроверг первоначальные данные о передаче Путиным ордена Ленина замглавы ЦРУ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа якобы передал заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлиной орден Мужества. Информацию уточнил телеканал CNN, опровергая первоначальные сообщения о вручении ордена Ленина.

Американское СМИ уверяет, что награду якобы передали в связи с гибелью сына сотрудницы ведомства Майкла Глосса в зоне проведения специальной военной операции в 2024 году. Отмечается, что Уиткофф передал награду семье военнослужащего.

Напомним, что ранее телеканал утверждал, что Путин якобы передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной. Никаких подтверждений этой информации в материале не предоставили. Эта советская награда вручалась за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам. После распада СССР она не присуждалась ни разу.

На встрече в Анкоридже президент России Владимир Путин действительно передал главе Белого дома Дональду Трампу книгу, содержащую фотографии и петицию от украинских пленных, которых Киев отказывается принимать обратно.

