Российские беспилотники парализовали снабжение ВСУ на Сумском направлении

Военные ВСУ жалуются на отсутствие воды, еды и медикаментов.

Источник: Аргументы и факты

Российские дроны-перехватчики парализовали снабжение украинских подразделений на Сумском направлении, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Отмечается, что штурмовые группы ВДВ продвинулись в Юнаковке на 400 м и овладели 11-ю зданиями.

Российские БПЛА почти полностью парализовали снабжение подразделений ВСУ на передовых позициях. Боевики жалуются на отсутствие воды, еды и медикаментов. Также у ВСУ нет возможности вывезти военных. Беспилотники взяли под контроль наземные маршруты, а также под огневым контролем находятся воздушные маршруты снабжения дронами.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ попала под удар во время встречи командиров с главой минобороны Украины Денисом Шмыгалем.

