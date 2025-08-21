Новосибирцев зовут на концерт памяти Юрия Шатунова

В программе вечера прозвучат любимые хиты артиста, которые на протяжении многих лет дарили радость и тепло миллионам слушателей. Это прекрасная возможность собраться вместе, вспомнить добрые песни и почтить память талантливого исполнителя, чье творчество навсегда останется в сердцах поклонников.