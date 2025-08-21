Ричмонд
Новосибирцев зовут на концерт памяти Юрия Шатунова

Мероприятие пройдет в ближайшую субботу в Первомайском сквере.

23 августа в 18:00 в состоится трогательное музыкальное событие — «Ангел белых роз», посвящённое памяти легендарного артиста Юрия Шатунова. Место действия — Первомайский сквер.

В программе вечера прозвучат любимые хиты артиста, которые на протяжении многих лет дарили радость и тепло миллионам слушателей. Это прекрасная возможность собраться вместе, вспомнить добрые песни и почтить память талантливого исполнителя, чье творчество навсегда останется в сердцах поклонников.

Приглашаются все желающие окунуться в атмосферу ностальгии и насладиться музыкой, которая стала саундтреком целой эпохи. Вход свободный.