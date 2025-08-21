Тополя спилили по суду: в Чусовом под контролем судебных приставов УК ликвидировала аварийные деревья во дворе жилого дома

В процессе исполнения решения суда выяснилось, что управление многоквартирным домом, на территории которого находились опасные зеленые насаждения, перешло к другой УК. Судебный пристав вынес соответствующее постановление о правопреемстве, надлежащим образом уведомил руководство организации о наличии обязательств неимущественного характера, а также предупредил директора об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. По требованию сотрудника органа принудительного исполнения угроза для граждан в виде аварийных деревьев была устранена.