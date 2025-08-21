Тополя спилили по суду: в Чусовом под контролем судебных приставов УК ликвидировала аварийные деревья во дворе жилого дома

В ходе проверки надзорных органов на придомовой территории многоквартирного жилого дома в г. Чусовом Пермского края были выявлены аварийно-опасные зеленые насаждения. Согласно экспертному заключению, 5 тополей подлежали кронированию, еще 2 дерева необходимо было полностью ликвидировать. Коммунальной организации вынесли представление, но реальных мер к обеспечению безопасности местных жителей так и не было принято. Последовало обращение в суд.
В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступили 2 исполнительных документа, обязывающих управляющую компанию произвести обрезку 5 тополей и снести под корень без оставления пня 2 аварийных дерева.
В процессе исполнения решения суда выяснилось, что управление многоквартирным домом, на территории которого находились опасные зеленые насаждения, перешло к другой УК. Судебный пристав вынес соответствующее постановление о правопреемстве, надлежащим образом уведомил руководство организации о наличии обязательств неимущественного характера, а также предупредил директора об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. По требованию сотрудника органа принудительного исполнения угроза для граждан в виде аварийных деревьев была устранена.