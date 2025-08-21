Белорусский гастроэнтеролог сказала, во сколько лет нужно выполнять первую колоноскопию

Тем временем белорусский онколог сказал о бесплатных ФИТ-тестах для людей 50−65 лет по выявлению колоректального рака. А здесь — мнения врачей о том, почему белорусы боятся колоноскопии: с какого возраста, наркоз, цены, подготовка, почему убирают полипы.