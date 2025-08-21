Белорусский гастроэнтеролог сказала, во сколько лет нужно выполнять первую колоноскопию

Белорусский врач-гастроэнтеролог Ольга Панес сказала БелТА, во сколько лет нужно выполнять первую колоноскопию.
Так, по словам специалиста, данную процедуру стоит выполнять по показаниям. По возрастным рамкам Ольга Панес высказалась так:
«Мы рекомендуем людям старше 55 лет. Либо старше 45 лет, если есть наследственный анамнез, когда прямая первая линия по заболеваниям колоректального рака».
Раньше на колоноскопию могут отправить при наличии симптомов. Среди них — кровавая диарея (расслабленный стул с присутствием крови) или положительный результат анализа кала на скрытую кровь методом иммуногистохимии.
«Тогда не надо ждать никакого возраста, нужно идти к доктору и выполнять этот метод исследования», — отметила врач.
Тем временем белорусский онколог сказал о бесплатных ФИТ-тестах для людей 50−65 лет по выявлению колоректального рака.