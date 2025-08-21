Названы сроки выпуска отечественных МС-21, SJ-100 и Ил-114

Российские производители уже близки к выпуску отечественных МС-21, SJ-100 («Суперджет»), Ил-114. Причем, отечественные производители «бегут эту дистанцию» быстрее западных конкурентов. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«По МС-21 ждем завершения сертификационных испытаний в следующем году, по Суперджету-100 и Ил-114−300 — в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям», — сказал глава госкорпорации.
До этого Чемезов заявил, что предприятия «Ростеха» успешно импортозаместили свыше 70 систем самолетов МС-21.
Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии сообщил, что самолеты МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к серийному запуску не позднее декабря 2026 года.