Названы сроки выпуска отечественных МС-21, SJ-100 и Ил-114

«По МС-21 ждем завершения сертификационных испытаний в следующем году, по Суперджету-100 и Ил-114−300 — в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям», — сказал глава госкорпорации.