Овчинский: в двух районах ЗАО начались подготовительные работы по реновации

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о планах строительства нового жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Проект включает три секции с 168 квартирами, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. На придомовой территории предусмотрены спортивные и детские площадки, а также зона отдыха. Рядом расположена станция метро «Тушинская» и платформа второго Московского центрального диаметра. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы.