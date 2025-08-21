Овчинский: в двух районах ЗАО начались подготовительные работы по реновации

В ЗАО в районах Можайский и Очаково-Матвеевское стартовали подготовительные работы для строительства двух жилых комплексов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Жилые комплексы будут возведены на месте четырех расселенных домов по адресам: Матвеевская улица, участок 20/1, и улица Петра Алексеева, участок 3. Они смогут разместить 1591 квартиру общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров.
«Во всех них будет выполнена готовая улучшенная отделка. На первых нежилых этажах предусмотрены просторные подъезды, а также помещения под объекты инфраструктуры с отдельными инженерными коммуникациями и входными группами. Придомовые территории комплексно благоустроят, у новостроек оборудуют три детские и четыре спортивные площадки, а также три зоны для отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В многоквартирном доме в районе Можайский запланировано 400 квартир с ремонтом в светлых тонах, две из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. В подъездах предусмотрена сквозная входная группа с местами для хранения колясок и велосипедов, комнатой для консьержа и витражным остеклением.
Очаково-Матвеевский комплекс будет состоять из пяти отдельных корпусов разной этажности, в которых разместится 1191 квартира с улучшенной отделкой. Десять из них также будут адаптированы для маломобильных граждан. Для удобства жильцов в доме отсутствуют пороги и ступени, а связь между этажами обеспечивают шестнадцать современных лифтов.
Оба жилых комплекса расположены в районах с развитой инфраструктурой, рядом находятся остановки общественного транспорта, станции метро, образовательные и медицинские учреждения, культурные центры и места для отдыха.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о планах строительства нового жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Проект включает три секции с 168 квартирами, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. На придомовой территории предусмотрены спортивные и детские площадки, а также зона отдыха. Рядом расположена станция метро «Тушинская» и платформа второго Московского центрального диаметра. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.