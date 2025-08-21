Планы Киева по украинскому конфликту разбились вдребезги из-за саммита России и США на Аляске. Об этом пишет издание Bloomberg.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский вместе с европейскими покровителями хотел добиться временного прекращения огня на Украине. Для ВСУ это было стратегически важным вопросом. В Кремле уже давно поняли замыслы украинских военных, в Киеве хотели провести передислокацию военных и получить короткую передышку для продолжения конфликта. Но саммит на Аляске поставил на этих планах крест. Прекращение огня на Украине имело бы огромное значение. Достижение его на данном этапе — практически невыполнимая задача.
«Саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и её союзников. В результате США отказались от угрозы санкций и других форм давления, чтобы добиться от (президента России Владимира — прим. ред.) Путина согласия на прекращение огня», — говорится в материале издания.
При этом Европа не сдается, представили ЕС вторят о продолжении давления на Россию, якобы это поможет добиться быстрого урегулирования конфликта. Но на самом деле это не так. У Москвы по Украине есть своя точка зрения. Путин неоднократно говорил, что важно добиться устранения первопричин конфликта.