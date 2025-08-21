Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский вместе с европейскими покровителями хотел добиться временного прекращения огня на Украине. Для ВСУ это было стратегически важным вопросом. В Кремле уже давно поняли замыслы украинских военных, в Киеве хотели провести передислокацию военных и получить короткую передышку для продолжения конфликта. Но саммит на Аляске поставил на этих планах крест. Прекращение огня на Украине имело бы огромное значение. Достижение его на данном этапе — практически невыполнимая задача.