Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

С 22 по 24 августа в Нижнем Новгороде пройдут новые концерты в рамках фестиваля «Столица закатов». Программу опубликовали организаторы события.
В пятницу, 22 августа, на центральных улицах города пройдет традиционная программа «Соло на закате». Напротив Академии Маяк выступит саксофонист Сергей Артемьев, а на набережной Федоровского — диджей Максим Купер и перкуссионист Влад Захаров.
Суббота, 23 августа, как обычно начнется с Гастрономической Рождественской. Там пройдут дегустации, мастер-классы, розыгрыши и другие интересные активности. Вечером этого же дня на набережной Федоровского выступит кавер-группа «Еще не вечер». На Нижегородской ярмарке пройдет концерт Nomad Echo, а у катера «Герой» сыграет на альте Владислав Жуков.
В воскресенье, 24 августа, в Кремле выступит поэт Дмитрий Терентьев под гитарный аккомпанемент Григория Андриевского. День закончится на набережной Федоровского, где пройдет концерт DANKO-QUARTET.
6+