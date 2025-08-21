Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

В субботу по традиции пройдет Гастрономическая Рождественская.

Источник: Нижегородская правда

С 22 по 24 августа в Нижнем Новгороде пройдут новые концерты в рамках фестиваля «Столица закатов». Программу опубликовали организаторы события.

В пятницу, 22 августа, на центральных улицах города пройдет традиционная программа «Соло на закате». Напротив Академии Маяк выступит саксофонист Сергей Артемьев, а на набережной Федоровского — диджей Максим Купер и перкуссионист Влад Захаров.

Суббота, 23 августа, как обычно начнется с Гастрономической Рождественской. Там пройдут дегустации, мастер-классы, розыгрыши и другие интересные активности. Вечером этого же дня на набережной Федоровского выступит кавер-группа «Еще не вечер». На Нижегородской ярмарке пройдет концерт Nomad Echo, а у катера «Герой» сыграет на альте Владислав Жуков.

В воскресенье, 24 августа, в Кремле выступит поэт Дмитрий Терентьев под гитарный аккомпанемент Григория Андриевского. День закончится на набережной Федоровского, где пройдет концерт DANKO-QUARTET.

6+