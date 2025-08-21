Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на выходные

Суббота, 23 августа, как обычно начнется с Гастрономической Рождественской. Там пройдут дегустации, мастер-классы, розыгрыши и другие интересные активности. Вечером этого же дня на набережной Федоровского выступит кавер-группа «Еще не вечер». На Нижегородской ярмарке пройдет концерт Nomad Echo, а у катера «Герой» сыграет на альте Владислав Жуков.