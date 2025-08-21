СМИ: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
Авторы материала отмечают, что певец испытывает слабость, сильную жажду и тяжесть в ногах, из-за чего пока не может вернуться на сцену — ближайшие концерты перенесены на февраль 2026 года. Дополнительно у него наблюдаются перепады настроения от раздражительности до апатии. Медики рекомендовали диету, однако артист отказался.
Проблемы со здоровьем заподозрили после ожога фейерверком на апрельском концерте: раны долго не заживали, что характерно для диабета. Анализы подтвердили диагноз, и теперь Киркоров ежедневно получает инсулин, врачи рассчитывают на скорое заживление раны, уточняется в публикации.
Киркоров попал в больницу из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге: на артисте загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Певец получил ожог руки, он просил поклонников не беспокоиться из-за этого, однако рана оказалась серьезной.
Поклонники певца среди прочего начали переживать о состоянии здоровья артиста, поскольку он резко сбросил вес. Однако артист опроверг все слухи и рассказал, что чувствует себя хорошо.
Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последствия для здоровья у артиста могут быть очень серьезными.