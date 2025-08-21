СМИ: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Авторы материала отмечают, что певец испытывает слабость, сильную жажду и тяжесть в ногах, из-за чего пока не может вернуться на сцену — ближайшие концерты перенесены на февраль 2026 года. Дополнительно у него наблюдаются перепады настроения от раздражительности до апатии. Медики рекомендовали диету, однако артист отказался.