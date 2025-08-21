Корабль Балтфлота провел учения со стрельбой

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипаж малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» выполнил комплекс артиллерийских стрельб из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим безэкипажные катера противника. Также была уничтожена условная плавающая мина, обнаруженная гидроакустическими средствами МРК.