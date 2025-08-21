Ричмонд
Корабль Балтфлота провел учения со стрельбой

МРК «Наро-Фоминск» отразил атаки с воздуха и с моря.

Источник: пресс-служба Балтфлота

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипаж малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» выполнил комплекс артиллерийских стрельб из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим безэкипажные катера противника. Также была уничтожена условная плавающая мина, обнаруженная гидроакустическими средствами МРК.

— Помимо этого отрабатывались элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и обороне при стоянке на незащищенном рейде, — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.