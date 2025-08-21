Ричмонд
За сутки в Ростовской области ликвидировали 18 ландшафтных пожаров

В Ростовской области за сутки в пожарах спасли человека.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 20 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали 14 техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены 18 случаев загорания сухой растительности и отработаны два дорожно-транспортных происшествия, где помощь потребовалась трем пострадавшим. На выполнение оперативных задач было направлено 352 специалиста и 88 единиц техники. Об этом сообщили в донском МЧС.

В ведомстве предупреждают о сохранении чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в южных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье. На остальной территории действует высокая пожароопасность (4 класс). МЧС призывает жителей воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ.

