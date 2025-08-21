В столице Молдовы 19-летний солдат Национальной армии был госпитализирован с серьёзными кожными поражениями, предположительно вызванными укусами постельных клопов в общежитии воинской части.
По словам родственников военнослужащего, его тело оказалось покрыто язвами. Они утверждают, что условия в части остаются крайне антисанитарными: сильная жара, насекомые и проблемы с элементарной гигиеной.
СМИ сообщают, что паразиты заняли позиции в "одной их воинских частей Национальной армии, примыкающей к комплексу Минобороны в Кишинёве, где расквартирована, в частности, рота Почётного караула.
Надо что-то делать — военнослужащим чесаться во время церемониалов нельзя. Но клопы об этом не знают.
