Семена белорусских помидоров улетели в космос

В рамках эксперимента, который проводят ученые вместе со школьниками Беларуси и России, в космос отправили семена белорусских помидоров, пишет БелТА.
Ракета «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту биоспутник «Бион-М», стартовала 20 августа с космодрома «Байконур». Сообщается, что программа полета спутника предполагает более 30 экспериментов.
Среди научных исследований есть и такое — «В космос со своим помидором». Эксперимент проводится благодаря соглашению Института медико-биологических проблем РАН и трех школ — гимназии № 1 города Ивье, московской школы № 1980 и школы № 9 города Минусинска.
Уточняется, что семена прикреплены к внешней стороне биоспутника и будут спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры.
Когда 19 сентября семена вернуться на Землю, их вернут школам для изучения и выращивания. Таким образом предстоит выяснить, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян. Кстати, Ивье и Минусинск неофициально именуют «помидорными столицами».
Кроме того, на биоспутнике находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, грибы, лишайники, клеточные материалы и различные семена растений.
