Семена белорусских помидоров улетели в космос

Когда 19 сентября семена вернуться на Землю, их вернут школам для изучения и выращивания. Таким образом предстоит выяснить, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян. Кстати, Ивье и Минусинск неофициально именуют «помидорными столицами».