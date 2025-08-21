Многодетные семьи смогут бесплатно посещать театры и музеи в Новосибирске

Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирская область. Официально», постановление подписано Андреем Травниковым.
В Новосибирской области многодетные семьи получили возможность бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Об этом проинформировал Telegram-канал «Новосибирская область. Официально».
Основанием для этого служит постановление № 384-п, подписанное губернатором Андреем Травниковым, которое определяет порядок бесплатного посещения культурных объектов региона для многодетных семей.
Это постановление, принятое областным правительством, устанавливает правила и процедуру бесплатного прохода в музеи, парки и на выставки для многодетных семей, независимо от того, в каком регионе России они проживают. Бесплатный вход осуществляется по билетам, которые выдаются государственными учреждениями культуры Новосибирской области при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи, в том числе электронной «Карты жителя Новосибирской области».
Важно отметить, что бесплатный вход не распространяется на экскурсионное обслуживание. Дети до 14 лет допускаются в культурные учреждения только в сопровождении родителя (опекуна) или иного совершеннолетнего лица.
Многодетные семьи могут узнать о правилах бесплатного посещения из различных источников, таких как государственная информационная система «Карта жителя Новосибирской области», официальные веб-сайты учреждений культуры, информационные доски в учреждениях культуры и другие доступные средства связи.