Многодетные семьи смогут бесплатно посещать театры и музеи в Новосибирске

Это постановление, принятое областным правительством, устанавливает правила и процедуру бесплатного прохода в музеи, парки и на выставки для многодетных семей, независимо от того, в каком регионе России они проживают. Бесплатный вход осуществляется по билетам, которые выдаются государственными учреждениями культуры Новосибирской области при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи, в том числе электронной «Карты жителя Новосибирской области».