Уфимские охранники получили компенсацию за медосмотр через суд

Охранникам в Уфе компенсировали затраты на медосмотр.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники частной охранной организации в Уфе взыскали с работодателя более 13 тысяч рублей, которые предприятие отказалось возмещать за обязательный медицинский осмотр. Как сообщили в республиканской Гострудинспекции, работники из Омска предоставили в отдел кадров все необходимые документы и подтверждающие чеки, однако деньги им так и не были возвращены.

Это вынудило охранников обратиться с официальной жалобой в надзорное ведомство. В Гострудинспекции пояснили, что в результате взаимодействия с работодателем трудовые права сотрудников были полностью восстановлены, и спорная сумма была выплачена.

