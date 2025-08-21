Уфимские охранники получили компенсацию за медосмотр через суд

Сотрудники частной охранной организации в Уфе взыскали с работодателя более 13 тысяч рублей, которые предприятие отказалось возмещать за обязательный медицинский осмотр. Как сообщили в республиканской Гострудинспекции, работники из Омска предоставили в отдел кадров все необходимые документы и подтверждающие чеки, однако деньги им так и не были возвращены.