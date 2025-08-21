Володин: Релоканты в случае возвращения в РФ не должны работать на госслужбе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане, уехавшие из России после начала специальной военной операции и решившие вернуться, не должны получать доступ к работе на госслужбе и в государственных компаниях.
— Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях, — сказал он.
Он добавил в своем личном блоге в Max, что представители шоу-бизнеса, покинувшие страну, не должны рассчитывать на теплый прием при возвращении и поддержку со стороны государства.
Ранее Володин также рассказал, что количество детей мигрантов, поступивших в российские школы, резко сократилось. По словам парламентария, основными причинами отказа в поступлении стали недостоверные документы и неудовлетворительные результаты экзамена по русскому языку.
Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.