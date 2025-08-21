Ричмонд
Володин: Релоканты в случае возвращения в РФ не должны работать на госслужбе

— Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях, — сказал он.

Он добавил в своем личном блоге в Max, что представители шоу-бизнеса, покинувшие страну, не должны рассчитывать на теплый прием при возвращении и поддержку со стороны государства.

Ранее Володин также рассказал, что количество детей мигрантов, поступивших в российские школы, резко сократилось. По словам парламентария, основными причинами отказа в поступлении стали недостоверные документы и неудовлетворительные результаты экзамена по русскому языку.

Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
