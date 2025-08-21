Овчинский: в двух районах Москвы стартовали подготовительные работы по реновации

На западе Москвы начались подготовительные работы для строительства двух жилых комплексов по программе реновации общей площадью около 155 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, новые дома появятся на месте четырех расселённых зданий в районах Можайский и Очаково-Матвеевское. В них предусмотрено почти 1,6 тысячи квартир.
«Во всех них будет выполнена готовая улучшенная отделка. На первых нежилых этажах предусмотрены просторные подъезды, а также помещения под объекты инфраструктуры с отдельными инженерными коммуникациями и входными группами. Придомовые территории комплексно благоустроят, у новостроек оборудуют три детские и четыре спортивные площадки, а также три зоны для отдыха» — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В районе Можайский запроектировано 400 квартир, две из них предназначены для маломобильных граждан.
В Очаково-Матвеевском жилой комплекс объединит 5 корпусов различной этажности. Здесь разместят свыше 1,1 тысячи квартир, десять из которых адаптированы для маломобильных жителей. Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, для удобства жильцов установят 16 лифтов, в подъездах не будет порогов и ступеней.