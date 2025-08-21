Овчинский: в двух районах Москвы стартовали подготовительные работы по реновации

«Во всех них будет выполнена готовая улучшенная отделка. На первых нежилых этажах предусмотрены просторные подъезды, а также помещения под объекты инфраструктуры с отдельными инженерными коммуникациями и входными группами. Придомовые территории комплексно благоустроят, у новостроек оборудуют три детские и четыре спортивные площадки, а также три зоны для отдыха» — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.