Финляндия не планирует массовой отправки военных на Украину

Всего же, по информации западной прессы, возможность отправки своих военных на Украину в рамках будущего мирного урегулирования рассматривают до десяти стран Европы. Так, 19 августа на встрече европейских представителей обсуждался вопрос о возможном развертывании британского и французского военного контингента после окончания боевых действий.