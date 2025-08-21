Ричмонд
Финляндия не планирует массовой отправки военных на Украину

В Хельсинки раскрыли планы по отправке военных на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия не намерена массово отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен.

По его словам, максимум, на что пойдет Финляндия — это предоставление технического персонала и экспертов.

А вот Германия готова рассмотреть план отправки немецких военных на Украину лишь при условии, что в миссии также будут участвовать бойцы США.

Всего же, по информации западной прессы, возможность отправки своих военных на Украину в рамках будущего мирного урегулирования рассматривают до десяти стран Европы. Так, 19 августа на встрече европейских представителей обсуждался вопрос о возможном развертывании британского и французского военного контингента после окончания боевых действий.