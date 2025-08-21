Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ферме в США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина

Александр Овечкин стал рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в апреле.

Источник: Аргументы и факты

Ферма Summers в Мидлтауне в США создала уникальный лабиринт в честь Александра Овечкина, российского нападающего клуба «Вашингтон». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Лабиринт занимает площадь 2,4 гектара. Внутри него расположена надпись GR8NESS, что в переводе с английского означает «величие». Также на лабиринте указано число 895 — количество голов, забитых Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, что является рекордом. Посетители смогут посетить лабиринтом с 23 августа по 31 октября.

В апреле Овечкин установил новый рекорд и превзошел достижение легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. По завершении сезона-2024/25 на его счету оказалось 897 голов.

Ранее Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России за своё достижение в НХЛ.