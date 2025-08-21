На ферме в США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина

Ферма Summers в Мидлтауне в США создала уникальный лабиринт в честь Александра Овечкина, российского нападающего клуба «Вашингтон». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Лабиринт занимает площадь 2,4 гектара. Внутри него расположена надпись GR8NESS, что в переводе с английского означает «величие». Также на лабиринте указано число 895 — количество голов, забитых Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, что является рекордом. Посетители смогут посетить лабиринтом с 23 августа по 31 октября.
В апреле Овечкин установил новый рекорд и превзошел достижение легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки. По завершении сезона-2024/25 на его счету оказалось 897 голов.
Ранее Александр Овечкин был внесён в Книгу рекордов России за своё достижение в НХЛ.