На ферме в США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина

Лабиринт занимает площадь 2,4 гектара. Внутри него расположена надпись GR8NESS, что в переводе с английского означает «величие». Также на лабиринте указано число 895 — количество голов, забитых Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, что является рекордом. Посетители смогут посетить лабиринтом с 23 августа по 31 октября.