Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

88-летний судья-блогер Фрэнк Каприо скончался от онкологии.

Источник: Аргументы и факты

«Самый милый судья в мире», блогер Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет, сообщили его представители.

Уточняется, что Каприо, известный своими трогательными выступлениями во время судебных процессов, умер от рака поджелудочной железы.

Каприо работал главным судьей в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд. Он стал популярен благодаря участию в программе «Пойманные в Провиденсе», отрывки из которого завирусились в соцсетях. В результате на каналы судьи подписались более 3 млн человек.

В начале августа стало известно о смерти популярного 20-летнего американского блогера и певца Чейза Филандро.

В июне скончалась блогер из Южно-Сахалинска Ольга Мичуринская.