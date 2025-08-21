Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

Каприо работал главным судьей в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд. Он стал популярен благодаря участию в программе «Пойманные в Провиденсе», отрывки из которого завирусились в соцсетях. В результате на каналы судьи подписались более 3 млн человек.