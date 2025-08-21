Ричмонд
Шелест рассказал, как именно омские остановки делают доступными

Всего в этом году реконструируют или построят 18 павильонов.

Источник: Соцсети

В Омске продолжается обновление остановок в рамках программы «Доступная среда». Уже полностью приведены в порядок четыре остановочных комплекса: на улице Невского — остановка «Школьная» в обоих направлениях, а также на улице Перова — остановка «ул. Перова».

В ближайшее время начнётся обустройство остановки «Дворец творчества» на Красном Пути. В планах также новые остановочные пункты на улицах Лермонтова, Октябрьской, 4-й Челюскинцев, XXII Партсъезда, Дианова, Ватутина, а также на проспектах Комарова и Космическом. Всего в этом году предстоит обновить 18 остановочных пунктов на 12 остановках. На работы выделено около 30 миллионов рублей.

По словам Сергея Шелеста, процесс благоустройства проходит поэтапно: сначала устанавливается бордюрный камень, затем идёт послойная засыпка и асфальтирование, после чего монтируются металлоконструкции и оборудование.

Особое внимание уделяется установке тактильной плитки для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями. Каждый комплекс будет оборудован павильоном с ограждениями, пандусами на пешеходных переходах и специальными ограждениями.

После завершения работ территории приводят в порядок, а приёмку выполняет комиссия из представителей администрации, Минтруда и соцразвития и «Всероссийского общества слепых».