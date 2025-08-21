Шелест рассказал, как именно омские остановки делают доступными

В ближайшее время начнётся обустройство остановки «Дворец творчества» на Красном Пути. В планах также новые остановочные пункты на улицах Лермонтова, Октябрьской, 4-й Челюскинцев, XXII Партсъезда, Дианова, Ватутина, а также на проспектах Комарова и Космическом. Всего в этом году предстоит обновить 18 остановочных пунктов на 12 остановках. На работы выделено около 30 миллионов рублей.