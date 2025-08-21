Названы самые подешевевшие товары в России в июле

Эксперт добавила, что в августе ожидается продолжение сезонного замедления роста цен из-за удешевления овощей, в том числе борщевого набора. Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели роботы-пылесосы — на 11 процентов, телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны — на восемь, а беспроводные наушники, электроутюги, смарт-часы и ноутбуки — на семь процентов в годовом выражении, передает РИА Новости.