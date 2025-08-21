Белорусский врач сказала, почему после душа на теле появляются красные пятна

Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», почему после душа на теле появляются красные пятна, которые, впрочем, быстро проходят. Об этом пишет sb.by.
Светлана Якубовская говорит, что такая реакция на воду — скорее всего, аквагенная крапивница. Кожа реагирует так после продолжительного контакта с водой — особенной горячей или, напротив, очень холодной.
«На разных участках тела возникают красные вздутые, как волдыри после ожога крапивой, пятна. Они даже могут немного почесываться, но проходят в течение 10−15, максимум 30 минут», — описала конкретные проявления дерматовенеролог.
При подобной проблеме Якубовская советует записаться к врачу-аллергологу, при необходимости — пройти допобследования и анализы.
«Если проявления аллергии на воду бывают достаточно сильными, вам могут быть рекомендованы определенные антигистаминные препараты», — уточнила специалист.
Также врач советует при наличии подобной проблемы сократить время контакта с водой и не допускать как слишком высокой, так и низкой ее температуры. В идеале — установить, понаблюдав, на какую температуру кожа реагирует красными пятнами. Не стоит раздражать ее жесткими мочалками и скрабами.
