Белорусский врач сказала, почему после душа на теле появляются красные пятна

А министр образования Андрей Иванец назвал будущее магистратуры и аспирантуры в Беларуси. Кроме того, глава Минобразования сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард, а еще уточнил, кто из студентов будет учиться не 36, а 50 часов в неделю уже с 2026 года.