Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст более 2,8 тыс. рабочих мест

В Новомосковском административном округе Москвы запланирована реорганизация неэффективно используемого участка в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Проект включает в себя создание промышленно-производственной инфраструктуры в разных районах города, что позволит открыть новые рабочие места. В частности, в Коммунарке предусмотрено редевелопмент участка площадью 22,14 гектара на Институтском проезде, где планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров недвижимости для производств и офисов.
«Это позволит создать здесь более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,4 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.
Участок для редевелопмента расположен в поселке Мосрентген, рядом со станцией метро «Корниловская», с удобным доступом к Калужскому шоссе и МКАД. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, отметил, что новые здания будут предназначены для легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности, а также для офисов. Также планируется благоустройство прилегающей территории и создание удобной улично-дорожной сети, что сделает этот район центром экономического роста Новомосковского округа. Реализация проекта займет около восьми лет.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил реорганизацию двух участков в районе Филевский Парк в рамках программы КРТ. Также Владимир Ефимов ранее сообщил о заключении договора с правообладателем на реорганизацию участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного округа. На месте устаревшего офисного здания планируется строительство современного бизнес-центра с инвестициями в 14,93 миллиарда рублей и созданием более 1500 рабочих мест.
В рамках программы КРТ в Москве осуществляется развитие бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков, что позволяет создавать привлекательные городские пространства. В настоящее время в столице реализуется 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров по поручению мэра Сергея Собянина.