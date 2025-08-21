Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст более 2,8 тыс. рабочих мест

Участок для редевелопмента расположен в поселке Мосрентген, рядом со станцией метро «Корниловская», с удобным доступом к Калужскому шоссе и МКАД. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики, отметил, что новые здания будут предназначены для легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности, а также для офисов. Также планируется благоустройство прилегающей территории и создание удобной улично-дорожной сети, что сделает этот район центром экономического роста Новомосковского округа. Реализация проекта займет около восьми лет.